Maintien de l’ordre public: Ce que Macky Sall a dit à ses ministres

Après son interview avec le magazine français “L’Express”, le chef de l’Etat a insisté, ce mercredi, sur la nécessité de maintenir l’ordre public au Sénégal en proie, depuis quelques semaines, à des violences, suite à l’éclatement de l’affaire Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang.

En effet, abordant en Conseil des ministres le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, Macky Sall a rappelé “l’impératif de préserver les acquis démocratiques et l’ordre public”, selon le communiqué dudit Conseil. Car, pour le président de la République, “le Sénégal demeure un Etat de droit de référence et une démocratie exemplaire”.

D’après toujours le texte signé du porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, le Président de la République a demandé à ses ministres “de prendre toutes les mesures idoines pour assurer sur l’étendue du territoire national, la sécurisation absolue des personnes et des biens, au regard de certains troubles à l’ordre public observés ces derniers jours dans des localités du pays”.