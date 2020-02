Mahamed Dionne : « Est-il pertinent de limiter les mandats? »

Le chef de l’Etat Macky Sall semble plus que jamais décidé à briguer un troisième mandat. Au-delà de sa réponse floue servie le 31 décembre dernier lors d’une interview avec la presse locale, il suffit d’écouter son ancien Premier ministre pour mesurer la volonté qui s’affiche. Invité du Groupe Emédia, Mohammed Dionne s’est positionné contre la limitation des mandats. « Est-il pertinent de limiter les mandats? Pourquoi on limite le nombre de mandats pour le chef de l’Etat et pendant ce temps, il n’y a pas de limitation pour les députés », s’interroge-t-il. Et lorsqu’on lui fait comprendre que c’est le gouvernement qu’il a lui-même dirigé qui a fait voter la loi à l’Assemblée nationale, Dionne, citant De Gaulle, a déclaré que les lois sont faites et défaites par les hommes. En d’autres termes, libre à eux de les modifier. Le secrétaire général de la présidence a ajouté même que les pays qui appliquent la limitation de mandats sont plutôt une minorité à travers le monde.