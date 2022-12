Macky Sall s’envole lundi pour cinq jours aux…

Le Président Macky Sall quittera Dakar lundi prochain pour un séjour de cinq jours aux États-Unis. D’après Les Échos, qui donne l’information, le chef de l’État prendra part à Washington au sommet Afrique-États-Unis.

Ce sera l’occasion de dépoussiérer la coopération entre le géant américain et le continent. Surtout à l’heure où l’influence de la Russie et de la Chine devient de plus en plus grandissante.