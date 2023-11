Macky Sall : ''Kaffrine va bénéficier d’un programme d’investissement de 700 milliards F CFA''

La région de Kaffrine va bénéficier d’un programme d’investissement prioritaire d’un montant de 700 milliards de francs Cfa sur la période 2024-2026, a annoncé, jeudi, le président de la République, Macky Sall.

Macky Sall a fait cette annonce à la fin d’un Conseil présidentiel consacré au développement de la région de Kaffrine.

”Je crois que l’enveloppe de 614 milliards de francs CFA annoncé par le ministre des Finances et du Budget peut être augmentée de 700 milliards de francs CFA, pour la région de Kaffrine si on sait que c’est une région en proie au vol de bétail et à l’insécurité. Et nous devons renforcer la construction des édifices publics notamment les préfectures dans les chefs-lieux de département et les sous-préfectures ”, a déclaré le chef de l’État, estimant que c’est une manière de renforcer les édifices publics conformément à l’axe 3 du Plan Sénégal émergent.

L’autre aspect, a-t-il poursuivi, est relatif aux infrastructures de service énergétique, où pendant longtemps la région a été handicapée par le déficit d’électrification rurale. Il faut donc aller vers la moyenne nationale qui est de 66%, a-t-il fait valoir.

Macky Sall estime qu’il va augmenter l’accès universel à l’eau et l’électricité.

” Le programme triennal 2024-2026, proposé pour la région reflète bien les priorités partagées. Je me réjouis de constater que tous les secteurs de la vie économique et sociale ont été pris en compte. C’est ainsi, que je valide le programme d’investissement prioritaire décliné par le gouvernement et estimé à 700 milliards de FCFA ”, a dit Macky Sall.

Concernant l’inclusion et le financement des femmes et des jeunes, le président Macky Sall a exprimé son souhait de renforcer davantage ces secteurs.