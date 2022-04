l’hôpital Aristide le Dantec : lancement des travaux de reconstruction intégrale prévu en septembre 2022

L’alerte de la Commission médicale du Centre Hospitalier National Aristide le Dantec sur la vétusté, le manque de matériel et de moyens de ses locaux a fait réagir le chef de l’État. En Conseil des ministres de ce jour, mercredi 20 avril, le président Macky Sall a annoncé le lancement des travaux de reconstruction de l’hôpital.

« Le Président de la République informe, enfin, le Conseil de sa décision de faire engager, à partir de septembre 2022, le lancement des travaux de reconstruction intégrale de l’hôpital Aristide le Dantec sur son site actuel« , peut on lire sur le communiqué de ladite réunion hebdomadaire. À noter par ailleurs que le président Macky Sall a invité le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, à lui faire parvenir un rapport exhaustif sur la situation globale des structures de santé du pays et de finaliser, dans les meilleurs délais, un plan d’optimisation de la carte sanitaire et des offres de service de santé .

L’affaire Astou Sokhna du nom de la dame qui a perdu la vie à l’hôpital régional de Louga à cause d’une supposé négligence médicale semble s’être invitée en Conseil des ministres.

« Le Président de la République insiste, particulièrement, sur l’impératif de renforcer les inspections des établissements de santé et d’assurer la qualité de la formation du personnel médical par un contrôle et une régulation des écoles de formations dédiées« , indique la source.