M. Seydou Diagne: «Le basketball n’est pas pour les leaders actuels, mais pour l’ensemble du peuple sénégalais»

Installé hier mardi à la tête du Comité électoral autonome en charge de conduire le processus de l’élection (13 mai 2023) du président et des membres du Comité directeur de la Fédération sénégalaise de basket (FSBB), Me Seydou Diagne s’est voulu on ne peut plus clair. Le Basket appartient au peuple sénégalais pas aux dirigeants. « Le basket, ce n’est pas pour les dirigeants actuels, ni pour les membres du Comité directeur, mais c’est pour tout le peuple sénégalais », a-t-il dit lors de son installation.

Il a donné une idée du Comité électoral rassurant que ce n’est pas une extension ou des intérimaires de la Fédération. « C’est votre Fédération, nous ne sommes pas membres. C’est votre assemblée générale. Nous, on vient projeter de la lumière au maximum comme ce projecteur que j’ai en Côte d’Ivoire. Et on le fera avec la presse sportive que ce soit sur le fichier, sur les textes. On va étudier cela entre trois et quatre jours et on va faire les restitutions avec la presse sportive qui est là pour informer l’opinion nationale et internationale. Les informations, dans un processus électoral, doivent être disponibles et la compétition doit être saine et loyale », a-t-il expliqué.

Me Diagne n’est pas en terrain inconnu. Donc ce sera une nouvelle expérience pour lui. « Entre acteurs du sport, je ne vois pas ce qui pourrait faire la différence avec ce qu’on a vécu dons ce long processus électoral avec le football, le taekwondo en Fédération africaine de judo il y a deux ans avec Babacar Wade », rappelle l’avocat qui dit être ravi de la nomination du nouveau secrétaire général. « C’est un juriste et ce sera plus facile entre nous parce que la matière, ce sera pour nous du droit. Ce qui nous intéresse, c’est la transparence. Tout ce qu’on fait, on le fera avec la presse », a-t-il promis.

Ce Comité électoral a pour principales missions: d’étudier les dossiers de candidature et de publier la liste des candidats retenus au poste de président et de membre du Comité directeur; de statuer sur tous les recours relatifs aux élections; de déterminer le collège électoral afin d’établir un fichier électoral à publier et à transmettre aux ayants-droits, de conduire le processus électoral jusqu’à son terme; de superviser les opérations de vote organisées par le bureau ad hoc le jour de l’Assemblée générale, de proclamer les résultats des élections de l’Assemblée Générale après le dépouillement des votes et d’une manière générale de prendre toutes décisions nécessaires pour la bonne tenue des élections.