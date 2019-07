Lutte : (officiel) : Le Cng donne la victoire à Lac 2 sur Boy Niang 2

Lac de Guiers 2 a finalement été déclaré hier vainqueur de Boy Niang, à l’occasion du combat du 13 juillet dernier.

Le Cng de lutte a donné son verdict concernant les recours déposés par les deux lutteurs Boy Niang 2 et Lac de Guiers 2.

À l’issue de ce combat du samedi 13 juillet dernier, les deux lutteurs ont fait match nul après décision arbitrale.

Selon Record, la Commission de règlement et discipline du Cng a infirmé la décision de l’arbitre et donné la victoire au pensionnaire de l’écurie Walo.

Il reste maintenant à Boy Niang de faire appel de la décision de ladite Commission. Dans ce cas, c’est le bureau du Cng qui va statuer.