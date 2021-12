Lutte : Le combat Ama Baldé-Modou Lô reporté

Le report qui planait sur le combat Modou Lo- Ama Baldé est désormais officiel. Ce choc, initialement prévu le 25 décembre prochain, a été reporté au 13 janvier 2022.

La structure Luc Nicolaï and Co, l’organisateur du combat, a fait l’annonce aujourd’hui, lors d’une conférence de presse après sa rencontre avec le Cng. Le promoteur et les managers des deux lutteurs sont tombés d’accord pour son ajournement.

Selon l’ancien lutteur Moustapha Guèye, membre de Luc Nicolaï and Co, une rallonge sur le cachet des lutteurs a été accordée par le promoteur.