Lutte contre la corruption : La présidente de l’Ofnac intègre le Comité exécutif de l’Iaaca

La présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), Seynabou Ndiaye Diakhaté, est membre du nouveau Comité exécutif de l’Association internationale des autorités de lutte contre la corruption (Iaaca).

La nomination de Mme Diakhaté a été actée lors de la dernière réunion du Comité exécutif de l’Iaaca qui s’est tenue le 7 décembre dernier, selon un communiqué reçu ce mardi 28 décembre.

A noter que les prochaines élections de l’Iaaca se tiendront le 5 janvier 2022, lors de l’Assemblée générale qui se déroulera en format virtuel.

«Depuis sa création en 2006, l’Iaaca a joué un rôle déterminant dans la lutte contre la corruption. C’est une organisation indépendante, apolitique et anti-corruption, composée d’institutions chargées d’enquêter, de poursuivre et de prévenir la corruption dans le monde. Plus de 140 pays et régions participent à l’association, par le biais de l’adhésion organisationnelle et individuelle», ajoute-t-on.

Le document d’indiquer que l’objectif de l’association est de promouvoir la mise en œuvre effective de la Convention des Nations Unies contre la corruption (Cnucc), en encourageant une collaboration constructive entre ses membres dans la prévention et le contrôle de la corruption, ainsi que dans le recouvrement d’avoirs et la coopération internationale.

«Pour soutenir ces objectifs, l’Iaaca s’efforce de promouvoir la coopération internationale dans la prévention, les enquêtes et le jugement des infractions de corruption, y compris par la coopération en matière de détection et de répression ; l’entraide judiciaire et l’extradition, ainsi que dans la recherche, la saisie, le gel, la confiscation et la restitution du produit des infractions de corruption», informe-t-il.

L’association, avance-t-on, veut aussi promouvoir des mesures de prévention de la corruption dans les secteurs public et privé, mais aussi la mise en réseau, les relations informelles et formelles, la coopération et la coordination entre les autorités anti-corruption et entre les autorités anti-corruption et d’autres autorités compétentes, y compris les autorités répressives, judiciaires et administratives, tant au niveau national qu’international, etc.