Louga: un septuagénaire arrêté pour viol sur une fille de 15 ans

L’histoire est sur toutes les lèvres et continue de faire couler beaucoup et de salives dans la localité de Keur Momar Sarr, dans la région de Louga. En effet, un septuagénaire a été arrêté pour avoir violé une mineure de 15 ans, après examen qui a donné confirmation des propos de la fille.

Selon le quotidien L’Observateur qui donne l’information, l’histoire débute au courant du mois de février dernier, lorsque la fillette disparaît de son domicile familial durant des heures. A son retour, elle adopte un comportement qui a éveillé des soupçons chez sa tante.

Poussée dans ses derniers retranchements, la jeune fille avoue qu’elle s’est fait violée par le vieux. Conduit chez un gynécologue, il sera dévoilé qu’elle a subi « une défloraison de l’hymen au 3/4 sans traces de violence sur le corps de l’adolescente », selon la source.

Après une plainte déposée contre lui et face aux enquêteurs, B. S nie le viol et parle d’attouchements. « Je me suis frotté contre elle mais je ne l’ai pas p… », se défend-t-il.

Toutefois, ses arguments ne convaincront pas les pandores, qui l’ont déféré au parquet de Louga. Depuis mardi dernier, c’est en prison qu’il séjourne.