Louga : Trois individus ont fait l’objet d’un cambriolage de magasin

Les nommés Abdou Thiam, Mbacké Diop et Ameth Sow ont visité nuitamment le magasin de la commerçante Fatou Fara Mbodj, situé au quartier Keur Ndiaga, dans la commune de Koki (département de Louga). Les coupables ont fracassé la porte centrale du magasin à l’aide d’une cisaille, avant d’entrer par effraction. Ils prirent des paquets de lait et la somme de 100000 francs représentant la recette journalière.

Malheureusement, ils ont été surpris par Cheikh Touré et Ibrahima Sour qui, malgré l’obscurité, ont pu identifier l’un des malfaiteurs, en l’occurrence Ameth Sow, lors de la course-poursuite. Ce dernier a été arrêté le lendemain et conduit à la police. Sans détours, il est passé à table et a dénoncé ses acolytes .

Interpellés sur les faits qui leur sont reprochés, Ameth Sow Mbacké Diop et Abdou Thiam ont avoué avoir tous participé au cambriolage de la boutique de Fatou Fara Mbodj.

Il faut noter qu’Abdou Thiam, désigné comme le cerveau de la bande par ses complices, n’est pas à son premier coup d’essai, car il a été arrêté en 2018 pour le même délit.

Au terme de la durée légale de leur garde à vue, Ameth Sow, Mbacké Diop et Abdou Thiam ont été déférés au parquet de Louga pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec effraction.