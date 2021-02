Louga : La police interpelle 324 personnes pour non port de masque

Malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics pour endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus dans la capitale du Ndiambour, certaines personnes demeurent encore allergiques au port de masque.

Ainsi, du 1er au 31 janvier 2021, les éléments du commissaire Lamarana Diallo de la police de Louga, à travers des patrouilles dans les coins et recoins de la ville, ont interpellé 324 personnes pour non port du masque.

Ces patrouilles vont se poursuivre pour obliger les récalcitrants à porter le masque. Il faut signaler que dans la seconde vague de contaminations de la Covid-19, la région de Louga enregistre un nombre très important de personnes infectées et de décès.