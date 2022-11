Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 18 novembre au village de Boguel dans la commune de Thiamène Cadior (département de Louga).

Un éleveur répondant au nom de Demba Sow originaire du village de Ndiayène dans la commune de Keur Momar Sarr et en transhumance dans la commune de Thiaméne-Cadior a été victime de vol de 11 moutons à Boguel où il a passé la nuit avec son troupeau.

En effet, après avoir constaté la disparition de ses 11 moutons au petit matin, la victime s’en est ouverte à ses voisins qui ont aussitôt entamé les recherches. Leurs efforts seront récompensés dans la matinée du mercredi 23 novembre lorsque la victime a retrouvé ses 07 moutons dans un troupeau appartenant à un certain Gorgui Ba conduit par un jeune berger du nom de Sadibou Ba (12 ans). Interpellé sur la présence de ses 07 moutons dans le troupeau, le berger affirme qu’il travaille pour le compte de Gorgui Ba. Sans perdre de temps, Demba Sow porte plainte contre Gorgui Ba et ce dernier a été arrêté et conduit à la brigade de gendarmerie de Koki.

Soumis à un interrogatoire poussé, le présumé voleur dit n’est pas au courant des 7 moutons appartenant à Demba Sow dans son troupeau. Durant son audition, d’autres victimes se sont présentées à la brigade de gendarmerie de Koki pour porter plainte contre lui pour vol de bétail.

Au terme de la durée légale de sa garde à vue, Gorgui Ba a été déféré au parquet de Louga pour vol de bétail portant 11 moutons commis la nuit.