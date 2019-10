Liverpool : Alisson près du retour (Jurgen Klopp)

Le sélectionneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que le gardien Alisson pourrait être en forme pour affronter Leicester samedi. Mais s’attend à ce qu’il revienne contre Manchester United, rapporte bbc.com.

Neuf matches manqués

Alisson, 26 ans, a manqué neuf matches toutes compétitions confondues, après avoir été blessé au mollet lors du match d’ouverture de la Premier League contre Norwich, le 9 août. Liverpool accueille le Red Bull Salzbourg en Ligue des champions mercredi. Après le match contre Leicester et la pause internationale, ils affronteront United à Old Trafford, le 20 octobre.

Klopp hésitant…

« Il y a deux opinions, dit Klopp. « L’un est celui d’Alisson et l’autre celui du service médical, qui est plus prudent. Nous devons attendre et voir. A l’entraînement, il a l’air en pleine forme, mais c’était une blessure grave et nous ne voulons pas prendre de risques. « Nous devons voir pour Leicester et le match de Manchester United – probablement 100%, mais nous verrons. »