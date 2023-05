Ligue2 – 21ème jour : Ouakam-Jamono Fatick, le choc de la fin de semaine

Cette fin de semaine marque le 21ème jour de Ligue 2. Elle sera caractérisée par une opposition aux questions essentielles. La confrontation entre le 2ème Ouakam (32 pts) et son prochain Jamono Fatick (3ème, 33 pts) sera la rencontre la plus attendue. Les deux formations se battent pour une place dans l’élite du football sénégalais. Victoire impérative.

Premier au classement, l’AJEL de Rufisque (35 pts) se déplace chez le Wallydaan (6e, 27 pts) dans l’espoir de consolider sa position de leader. Avec une avance de deux points sur Ouakam, l’AJEL vise les trois points pour creuser l’écart avec ses poursuivants et se rapprocher un peu plus de la Ligue 1.

De son côté, Oslo F.A, actuellement quatrième avec 30 pts, se rend chez les HLM de Dakar (10e, 22 pts). Oslo F.A espère remporter cette rencontre afin de mettre la pression sur AJEL et Ouakam et ainsi monter sur le podium. Les HLM, quant à eux, qui cherchent à s’éloigner de la zone de relégation, essaieront de décrocher une victoire pour se rassurer.

Dans le bas du tableau, le Port, 14e avec 17 pts, joue sa survie en déplaçant chez Amitié FC, 5

avec 28 pts. Les Portuaires sont conscients de l’importance de cette rencontre et doivent remporter les trois points de la victoire pour espérer sortir de la zone de relégation. Alors qu’Amitié FC (5e, 28 pts) tentera de renouer avec la victoire après quatre défaites consécutives.

Le DUC, qui a subi un revers cuisant la journée précédente contre Ouakam (0-6), espère se ressaisir en accueillant Keur Madior (11e, 20 pts). Les Etudiants, 12e avec 20 pts, sont dans une situation délicate et ont besoin d’une victoire pour retrouver de la confiance et se maintenir en Ligue 2.

Au stade Caroline Faye, Mbour PC, 13e avec 18 pts, accueille le Ndiambour, 7e avec 26 pts. Mbour PC vise la victoire pour sortir de la zone de relégation, tandis que le Ndiambour cherchera à obtenir les trois points afin de rester au contact avec les équipes du haut du classement.

Enfin, Thiès FC, 9e avec 24 pts, reçoit Demba Diop FC, 8e avec 25 pts. Les deux équipes sont séparées par un seul point et visent une victoire pour s’éloigner de la zone de relégation et se rassurer dans leur course pour le maintien.

Cette 21e journée de la Ligue 2 s’annonce donc passionnante et décisive pour de nombreuses équipes. Les enjeux sont élevés, que ce soit pour la course à la promotion en Ligue 1 ou la course au maintien.

Ligue 2 : Programme 21e journée

Samedi 13 mai 2023

Stade Maniang Soumaré

16 h 30 : Wallydaan / AJEL de Rufisque

Stade Ibrahima Boye

16 h 30 : Port / Amitié FC

Dimanche 14 mi

Stade Maniang Soumaré

16 h 30 : Thiès FC / Demba Diop FC

Stade Massene Sène

16 h 30: Jamono Fatick / US Ouakam

Stade Parcelles Assainies

16 h 30: DUC / Keur Madior

Lundi 15 mai

Stade Alassane Djigo

16 h 30: HLM Dakar / Oslo F.A

Stade Caroline Faye

16 h 30: Mbour PC / Ndiambour