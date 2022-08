Ligue des champions : Monaco de Krépin Diatta éliminée de la compétition

Comme lors de la manche aller, les choses étaient encore mal parties pour les hommes de Philippe Clément. Après 21 minutes de jeu, les Néerlandais ouvraient le score de la rencontre par l’intermédiaire du milieu de terrain Joey Veerman. L’AS Monaco a donc attendu la seconde période pour réagir avant de vivre un cauchemar.

A la reprise, le technicien monégasque effectuait un changement, puis deux à la 53e minute, dont l’entrée en jeu de Krépin Diatta. Ce qui s’est avéré payant pour l’ASM qui parvenait à égaliser par l’intermédiaire de Guillermo Maripán (58e). Ensuite, Wissam Ben Yedder (70e) donnait l’avantage aux Français.

Pas suffisant pour gagner puisqu’Érick Gutiérrez permettait au PSV de revenir dans le match et d’arracher les prolongations. Comme pas possible, Luuk de Jong faisait trembler l’AS Monaco qui ne reviendra plus dans le match (défaite 2-3). Krépin Diatta et ses co-équipiers devront se contenter de la Ligue Europa.