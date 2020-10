Ligue des Champions : Les résultats de la première journée

La Ligue des Champions était de retour hier soir pour entamer sa campagne 2020-2021. Huit matchs étaient au programme en ce mardi soir, avec le PSG et Rennes du côté français. Pour le PSG, la soirée a été très mauvaise et du côté de Rennes, il y avait l’occasion de prendre les trois points mais cela ne s’est pas fait. Concernant les autres matchs européens, Barcelone a signé le carton de la soirée en l’emportant 5 buts à 1 face à Férencvaros. La Lazio de Rome s’est joliment imposé face à Dortmund 3 buts à 1. Leipzig, adversaire de Paris dans le groupe H, s’est impposé 2 à 0 face à l’Istanbul Basaksehir. La Juventus de Turin s’est imposé 2 buts à 0 sur le terrain du Dynamo Kiev, le Cercle Brugges a gagné 2 buts à 1 face au Zénith Saint-Pétersbourg. Chelsea et Séville se sont neutralisés 0 à 0. Découvrez les résultats et les classements ci-dessous.

Articles similaires