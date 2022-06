​Ligue 1: le Casa Sports pour clôturer en beauté, Jaraaf et GF en lutte pour la deuxième place

Après avoir remporté définitivement le titre face à Teungueth FC, le Casa (1, 47 pts) a un autre défi à relever. Invaincus jusque-là à domicile, les protégés d’Ansou Diadhiou chercheront à boucler le Championnat devant Guédiawaye FC avec une victoire à Ziguinchor.

De son côté, GFC (5ème, 38 pts) fera tout son possible pour prendre sa revanche afin de faire essuyer au Casa Sports son 3èmerevers et le premier à domicile. Au-delà de l’aspect footballistique, les dirigeants du club ainsi que la Ligue pro ont pris toutes les dispositions nécessaires pour fêter les joueurs casaçais suite à leur brillante consécration.

Jaraaf / Génération Foot, à l’affût pour terminer 2ème

Le Jaraaf (2ème, 42 pts) et Génération Foot (3ème, 41 pts), qui sortent respectivement d’une victoire et un nul devant le relégué et lanterne rouge, Mbour Petite Côte, se livrent une bataille à distance ce samedi pour la 2ème place honorifique. CNEPS (10ème, 30 pts) défie Mbour PC (14ème, 17 pts).

En course pour le titre de meilleur buteur, l’attaquant de Génération Foot Ngagne Fall, co-meilleur buteur avec Bouly Junior Sambou du Jaraaf (13 buts), pourra succéder à son co-équipier Jean Louis Barthélémy Diouf (12 buts la saison dernière) au palmarès des meilleurs artificiers de la L1. S’il marque encore contre Mbour PC. Son rival Bouly Sambou défend présentement les couleurs de l’équipe nationale locale au tournoi de l’Algérie.

Forte de ses quatre victoires consécutives, l’AS Pikine (4ème, 39 pts) va intégrer le podium en cas de succès sur Teungueth FC (7ème, 33 pts) et que ses devanciers perdent. AS Douane (6ème, 35 pts) et Diambars (8ème, 31 pts) reçoivent respectivement le relégué Ndiambour (13ème, 25 pts) et l’US Gorée (12ème, 29 pts), alors que Dakar Sacré Cœur (11ème, 29 pts) rend visite la Linguère (9ème, 31 pts).