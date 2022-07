Licenciements mairie Rufisque-Nord : Les précisions du premier adjoint

Le premier adjoint au maire de Rufisque-Nord a répondu aux syndicalistes. Selon Abdourahmane Touré Ndiaye, un agent seulement a été licencié pour faute lourde. Cependant, il y a eu suspension du salaire de certains agents qui sont inconnus des services communaux.

Interpellé par nos confrères d’iRadio, il a fait savoir qu’il y a «un seul cas de licenciement et naturellement, tous les agents de la commune ont un contrat à durée indéterminée. Un seul a été licencié, parce qu’il a commis une faute lourde. Il a injurié le personnel devant le maire, mais aussi il a manqué de respect au maire, mais surtout, il a menacé de mort un agent et le chauffeur du maire. C’est ça en réalité», renseigne-t-il.

Avant de poursuivre : «On avait constaté par voie d’huissier. Il y a neuf cas qui ont eu à voir leur salaire suspendu, parce que c’est des agents non existants. Donc, on a fait l’état des lieux du personnel et on s’est rendu compte que c’est des agents qui perçoivent chaque mois leur salaire, alors qu’ils ne sont pas là. Donc, on a dû suspendre leur salaire, mais ce n’est pas des licenciements. On va constater et si cela continue, naturellement, nous allons procéder par le licenciement tout simplement, parce que ce sont des agents non existants.

Fictifs, voyageurs ou pas, l’essentiel, ces agents-là on ne les connait pas. On a fait une lecture exhaustive de l’état du personnel. On s’est rendu compte qu’il y a un personnel pléthorique dont la majorité est non qualifiée. Malheureusement, on a 27 agents qui, présentement, sont des agents non fonctionnels, des agents recrutés, mais qui n’ont aucune responsabilité, qui n’ont aucune charge et qui ne font rien du tout, inconnus par nos services», précise-t-il.