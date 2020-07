Libération de Karim Xrum Xax: Aar Li Nu Bokk, Noo Lank et Doy Na annoncent une marche pour le 17 juillet 2020

Les activistes sont plus que jamais déterminés à faire libérer leur camarade Karim Xrum Xax. Les plateformes Aar Li Nu Bokk, Noo Lank et Doy Na comptent manifester le vendredi 17 juillet 2020. C’est dans ce cadre qu’ils ont déposé une lettre d’information à la préfecture de Dakar.

A en croire les membres de ces plateformes? leur marche a pour objectif de rendre visibles et audibles les problématiques autour du foncier et des démolitions de maisons. « Elle s’occupe aussi des cas de non respect des droits de travailleurs et le respect des droits et libertés des citoyens et la libération de Abdou Karim Guèye Xrum Xax, incarcéré pour délit d’opinion exprimée », précise-t-on.