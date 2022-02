Lewandowski, Neuer et Gnabry menacés de mort

La police allemande a lancé une enquête suite à une lettre de menaces de mort contre trois joueurs du Bayern Munich, dont Robert Lewandowski.

C’est une lettre inquiétante qui est parvenue le 12 janvier dernier dans la boîte du club de St Pauli. Le pensionnaire de Bundesliga 2 (2e division allemande) a ainsi pu lire sur la missive : “Sauvez la ligue, sauvez le football. Feu et mort aux sales porcs Bavarois.” Dans ce courrier, Robert Lewandowski, Serge Gnabry et Manuel Neuer sont nommément cités et visés. Les dirigeants de St Pauli ont immédiatement transmis la lettre aux autorités compétentes.

La réussite du Bayern Munich et des joueurs qui le composent semble donc poser un gros problème à l’auteur du courrier. C’est Bild qui a en a révélé l’existence et qui a confirmé qu’il contenait des menaces de mort claires à l’encontre des Munichois. Le média allemand cite un représentant du département de la Police en charge des affaires criminelles : “Nous enquêtons sur une suspicion de mise en danger et de trouble à l’ordre public avec menaces de mort.”

Des arbitres également visés

Outre les trois bavarois dont le nom est explicitement cité par le mystérieux auteur, les arbitres de Bundelisga sont également mis en cause. Par ailleurs, le fait que l’enveloppe soit arrivée au club de St Pauli plutôt qu’au Bayern étonne les enquêteurs. En attendant, le Bayern continue de dominer le classement de son championnat, avec six points d’avance sur le Borussia Dortmund (2e).