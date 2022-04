Tous les Panafricains anti-impérialistes soutiennent la volonté du peuple Malien de recouvrer sa souveraineté nationale pour libérer le pays des djihado-terroristes et de l’occupation impérialiste française qui s’exerce sur tout le long du Sahel. Les patriotes maliens et dans leur sillage les panafricains ont salué l’intervention de l’armée malienne pour parachever le soulèvement populaire dirigé par le M5RFP en faisant démissionner le président valet néocolonial de la françafrique.

Tous soutenons les efforts faits par la Transiton malienne pour reconquérir militairement l’ensemble du territoire national et préserver ainsi l’unité territoriale et nationale de Kayes à Kidal. Ainsi les peuples du Mali et d’Afrique condamnent avec la dernière énergie les iniques sanctions de l’UEMOA/CEDEAO sous le prétexte fallacieux de “désaccord sur le calendrier électoral” dont tout le monde sait qu’il s’agit là d’une servilité néocoloniale vis à vis de l’impérialisme français.

Le Collectif Afrique tient toutefois à demander aux autorités de la Transition malienne d’oeuvrer à UNIR toutes les forces patriotiques et panafricaines et non de les diviser pour atteindre ensemble l’objectif de vaincre les terroristes, de recouvrer la sécurité dans tout le pays et d’organiser le retour au fonctionnement normal du pays en organisant des élections transparentes et démocratiques.

Unir toutes les forces patriotiques, c’est assurer le droit à l’expression libre des partis, des syndicats et associations citoyennes et voire les associer par l’information et le dialogue sur la marche du combat militaire, la résistance aux diktats des sanctionneurs de la françafrique et les ripostes aux manoeuvres des impérialistes dont l’objectif est clairement de faire échouer l’expérience indépendantiste en cours au Mali.

La marginalisation d’une voix critique aussi importante que celle du député et président Oumar Mariko du parti SADI est ainsi incompréhensible et son arrestation une première fois pour avoir exprimé son opposition à l’amalgame entre les pères de l’indépendance que sont Mamadou Konaté et Modibo Keita et la dictature militaire fascisante de Moussa Traoré du premier Ministre Kokala Maïga.

Et voilà qu’à l’occasion du forum organisé par le parti ADEMA/PASJ sur la “démocratie”, Mariko tire la sonnette d’alarme sur ce qu’il a appelé “une bavure des militaires à Moura“, et on apprend que “ce lundi 04 avril 2022, aux environs de 17heures, des hommes lourdement armés (une douzaine) ont fait irruption au domicile du Dr Oumar Mariko, Président du Parti. Ces individus armés se sont emparés des téléphones des parents qui s’y trouvaient et leur ont intimé l’ordre de leur donné la position du Dr Oumar Mariko qu’ils recherchent activement” (Déclaration du Bureau Politique de SADI).

Inquiétant cette façon de faire parce que l’Etat de droit, c’est tout simplement le convoquer en respectant toute les procédures légales par un juge si vraiment nécessaire.

La division des patriotes maliens n’augure rien de bon et la transition a tout intérêt d’unir toutes les forces vives patriotiques du pays avec l’appui de toutes les forces patriotiques panafricaines à l’instar de cette formidable initiative de la marche de la vingtaine de jeunes de Dakar à Bamako (1360 km) pour dire aux impérialistes et à leurs valets “tirailleurs” présidents néocoloniaux : – Stop aux honteuses sanctions de l’UEMOA/CEDEAO! Vive l’union panafricaine des peuples!