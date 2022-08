Les missions électorales de la CEDEAO, UA et IOM satisfait du déroulement du scrutin législative

Les commissions de la CEDEAO, de l’Union Africaine et de l’ IOM avaient déployé des missions d’observation électorale afin de suivre et de procéder à une évaluation objective des élections législatives du 31 juillet. Ce 02 août, les rapports d’évaluation ont été mis à la disposition de la presse nationale et internationale. Le constat a été unanime: les commissaires ont salué l’organisation du scrutin de ce 31 juillet.

Les observateurs installés depuis quelque temps au Sénégal ont tous constaté que l’heure du démarrage des votes (8h00) a été respectée dans la majorité des centres, sauf quelques cas qui ont accusé quelques minutes de retard.

La disponibilité aussi, à temps et en quantité suffisante du matériel électoral dans 98% des bureaux de vote, d’après la CEDEAO.

Il a également été noté une présence visible et non obstructive des forces de l’ordre et la présence effective des représentants de coalitions Benno Bokk Yaakaar, Yewwi Askan Wi et de Wallu Sénégal dans la plupart des bureaux de vote et des autres coalitions dans dans d’autres bureaux.

Ces commissaires ont salué la participation remarquable des femmes en tant qu’agents de bureau, représentantes de coalitions et en tant qu’électrices. Ils ont également noté une présence régulière des observateurs dans certains bureaux de vote. Le dépouillement et le décompte des suffrages se sont déroulés globalement dans les zones observées conformément aux dispositions du code électoral et des textes subséquents.

Mais ce que déplorent ces chargés de mission, c’est la faible mobilisation des électeurs à l’ouverture des bureaux de vote avec une sensible amélioration tout au long du scrutin. Ils invitent par la même occasion les Sénégalais à récupérer leurs cartes afin de s’acquitter de leur devoir citoyen aux prochaines élections.

Quelques insuffisances ont été notées notamment par rapport à l’accès des personnes à mobilité réduite au niveau de certains bureaux de vote ; l’interruption du vote dans certaines localités du pays notamment à Bambey due à une forte pluie. L’annonce prématurée des résultats par les différentes coalitions n’a pas échappé à l’oeil critique des observateurs.