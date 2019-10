Les membres des mouvements Nitou Deug et Frapp/France dégage annonce une marche devant le ministère de la santé

Les membres des mouvements Nitou Deug et Frapp/France Dégage ont déclaré qu’ils comptent manifester dans les jours à venir devant le ministère de la Santé. Ce, pour dénoncer certaines pratiques injustes qui sévissent dans le secteur de la Santé au Sénégal.

Ils l’ont fait s’avoir, ce lundi lors de leur conférence de presse sur la situation de l’activiste Abdou Karim Gueye alias Karim Xrum Xax évacué en Allemagne.



« Nous, membres des mouvements Nitou Deug et Frapp/France Dégage, allons organiser une marche devant le ministère de la Santé pour dénoncer certaines pratiques injustes qui sévissent dans le secteur de la Santé au Sénégal. Le jour et l’heure seront communiqués prochainement », a indiqué Guy Marius Sagna.



Selon lui, « cette maladie du frère et camarade Abdoul Karim Gueye pose la question du système de santé de notre pays. Parce que pour la petite histoire, notre frère est allé dans deux structures de santé avant d’être accepté au niveau de l’hôpital principal de Dakar. C’est lui-même compte tenu des souffrances qu’il éprouvait, qui a exigé de sortir de cette structure de santé ».



Guy Marius Sagna précise, « nous disons que le système de santé sénégalais est système moribond, malade. Nous ne pouvons pas continuer dans ce pays là, à voir des quêtes à voir des mobilisations pour rassembler de l’argent pour des citoyens qui sont malades. Alors que nous sommes un pays riche en ressources naturelles, riche en ressources humaines ».