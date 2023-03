Léopold Sédar Senghor : Kemi Seba dit tout le mal qu’il pense du président-poète

Hier lundi 13 mars, on apprenait que la chaîne française LCP avait déprogrammé la diffusion d’une interview accordée à Kemi Seba. Le militant panafricaniste serait un relais de la propagande russe.



Avec Kemi Seba, le journaliste Yves Thréard a abordé des sujets comme la guerre en Ukraine et la négritude. M. Thréard a voulu savoir si Kemi Seba épousait ces propos de Léopold Sédar Senghor : «L’orgueil d’être différent n’empêche pas le bonheur d’être ensemble.»

Le Franco-Béninois a tout de suite indiqué que l’ex-président sénégalais n’était aucunement une référence pour lui. «Senghor est très loin d’être une référence pour moi et de tous les apôtres de la négritude, c’est vraiment celui que j’apprécie le moins en toute objectivité. (Entre Césaire et lui), il n’y a pas photo. Si je veux aller plus loin, je préfère Léon Gontran Damas», a déclaré le président de l’ONG Urgence panafricaniste.