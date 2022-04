Législatives à Thiès: Idrissa Seck écarte Yankhoba Diattara

La cinglante défaite d’Idrissa Seck dans la région de Thiès pourrait-elle entraîner une recomposition de Rewmi ? Arrivé troisième à la dernière présidentielle et membre de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY) depuis novembre 2020,Idrissa Seck dominait cette zone depuis plus de vingt ans. Mais lors des locales derniers, son parti a échoué dans la ville, de même que dans les communes de Thiès-Ouest, Thiès-Est et Thiès-Nord.

Son candidat, Yankhoba Diattara, ministre de l’Économie numérique depuis 2020, a été battu par celui de l’opposition, Babacar Diop, aux locales de janvier. ​Selon les révélation de “Jeune Afrique”, Secrétaire national chargé de la vie politique et directeur des structures du parti, le « rewmiste » fut le premier adjoint d’Idrissa Seck à la mairie de Thiès de 2009 à 2014.

Ce dernier lui a toutefois préféré Mor Sène, l’ancien président du conseil régional de Thiès, pour coordonner la formation au niveau départemental lors des législatives prévues le 31 juillet. D’ailleurs le magazine “Jeune Afrique” informe que Yankhoba Diattara n’était d’ailleurs pas présent lors des réunions ayant entériné ce choix.

Jeune Afrique