Sport : Mamadou Loum Ndiaye dit au revoir!

Mamadou Loum Ndiaye revient à Portugal ! Son option d’achat estimée à 5 millions d’euros ne sera pas levée après la relégation de son équipe, Reading in League One (D3). Arrivé du FC Porto l’été dernier en prêt, le milieu de terrain sénégalais n’a pas pu éviter une 22ème place au Championnat (D2 d’Angleterre).

Même si je retourne à Porto, je continuerai toujours de lire dans mon coeur et de regarder seulement les bons moments ici. Je ne doute pas que le club va rebondir et se battre dans un proche avenir pour retrouver sa place », a t’il déclaré sur sa page Instagram consulté par Kewoulo.

« Encore une fois, je vous remercie de votre appui et de votre passion tout au long de la saison. Vous me manquerez et je vous souhaite tout ce qu’il y a de mieux. »