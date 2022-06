l’émergence rapide de nouvelles technologies intensifie les cyberattaques et suscite la méfiance chez bon nombre de clients. Les menaces peuvent prendre plusieurs formes. Blanchiment d’argent, escroqueries en ligne, contre façon voire harcèlement deviennent le quotidien de la plupart des malfaiteurs.

Les services de transferts d’argent gagnent du terrain et les cybercriminels bénéficient d’une surface d’attaque élargie. Les logiciels espions peuvent infecter n’importe quel appareil et donner aux cybercriminels un accès complet aux informations sensibles telles que les mots de passe, les coordonnées bancaires ou même l’identité numérique. Certains cybercriminels sont organisés, utilisent des techniques performantes et sont techniquement très qualifiés.

En dépit des mesures prises pour éradiquer ce fléau, les malfaiteurs multiplient leurs délits et compromettent parfois les services qui voient réduire leur clientèle. Ainsi la méfiance est palpable chez les clients car le nombre de victimes est conséquent. Rencontré dans une boutique ce quinquagénaire nous raconte sa mésaventure. je me suis fait fait arnaquer une somme de 75 milles francs qui m a été envoyée par mon fils ainé et depuis ce jour je ne fais plus confiance a ces services. Une dame bien à l’aise dans son grand boubou nous fais savoir son doute sur la crédibilité de certains services de transfert d’argent. La liste des complaintes est exhaustive. Si d’aucuns affichent leur méfiance d’autres saluent en revanche la rapidité et l’accès facile de retirer son argent partout dans le pays. Pour cette jeune fille, étudiante de profession, la prolifération des services de transfert d’argent permet d’éviter les longs déplacements et avoir son argent à tant.

la recrudescence des activités cybercriminels menace la quiétude des populations et entraine des pertes énormes sur le plan économique. Ainsi les utilisateurs demandent aux autorités judiciaires de prendre des mesures idoines afin de mettre un terme à ce phénomène.