Le Sénégal, un pays, où le pouvoir est acquis par le mensonge, dans le mensonge et pour le mensonge par le libéralisme hier et, le populisme aujourd’hui.(Par Mandiaye GAYE)

« Les promesses non tenues sont autant de mensonges » [J. Gagnon] Extrait de « Les Murs de brique »

Ce titre, « Le Sénégal, un pays géré aujourd’hui par le mensonge, dans le mensonge et pour le mensonge par le régime libéral », a été celui d’un article que j’avais publié le 19 juillet 2011, dans devoir citoyen, il y a de cela 14 ans. Je le trouve encore d’actualité aujourd’hui et plus que vrai, à jamais. En effet, il faut juste remplacer, Me Wade et PDS par Diomaye/Sonko et Pastef. Car, la gestion de notre pays aujourd’hui, lui ressemble à tout point de vue ou même pire encore avec Pastef.

Me Wade, certes, était effectivement, un dictateur incontestable, mais à la différence avec les autorités actuelles, il avait de l’expérience, de l’expertise, de la sagesse et était juriste de surcroit, ce qui ne l’autoriser pas à dépasser certaines limites et à violer les lois. Il était aussi, entouré de collaborateurs compétents qui osaient lui dire la vérité, même s’ils étaient renvoyés par la suite. Ce qui est tout le contraire au pastef. Puisque là-bas, c’est le règne de la pensée unique à outrance et sans limites. Un Parti dans lequel, seules la carte de membre, l’obéissance et la soumission aveugle aux dirigeants qui garantissent le passe-droit et le bénéfice aux privilèges accordés par le pouvoir. Me Wade par contre, avait la sagesse de s’arrêter et reculer parfois. Surtout lorsqu’une grave situation pouvant menacer la paix sociale l’exigeait, même s’il était majoritaire à l’Assemblée nationale, comme ce fut le cas le, 23 juin 2011, avec son fameux projet de loi qui consistait à modifier la constitution. Ensuite, la rupture systémique et tapageuse que prônait Pastef, n’était en fait, rien d’autre que du néolibéralisme que l’on n’osait pas affirmer, mais qui a été baptisé, panafricanisme de gauche. En vérité, ce changement de régime, n’est véritablement, rien d’autre qu’une 3e alternance qui a triomphé à la faveur du populisme.

C’est indéniable que, Dieu déteste, au plus haut point et plus que tout, le mensonge. Dieu maudit ainsi, tous ceux qui en profitent pour quelque raison que ce soit. D’ailleurs, toutes les religions révélées condamnent sans réserve le mensonge et ses auteurs. Et, tout ce qui s’obtient par le mensonge est illicite. Enfin, tous les gens honnêtes, à travers le monde, répugnent le mensonge.

Mais hélas ! Dans notre pays, notamment ses dirigeants politiques et même d’autres secteurs semblent s’installer confortablement dans le mensonge permanent, comme mode de gestion de l’Etat et un moyen de s’enrichir illicitement. C’est ainsi que, tous les pouvoirs qui s’installent à la tête du Sénégal, en usent, sans états d’âme pour s’enrichir illicitement au détriment des populations qui s’appauvrissent inversement. Et, ils en font une arme efficace pour se délester des charges obligatoires qui les incombent de par la constitution envers les populations.

Le bilan des trois alternances, dans une large mesure, n’a fait qu’accroître plus de faussaires, pilleurs des ressources et biens publics dans le pays, loin d’assainir l’espace social en lui dotant de personnels politiques et administratifs, intègres. Et, malheureusement, elles ont amplifié la corruption et sa propagation, dans le pays, en lieu et place, de lui procurer, des cadres compétents et gestionnaires de probité morale incontestable, au service de la nation. Il est évident qu’un pays, géré par des dirigeants dont, le mieux qu’ils savent faire, pour ne pas dire dont le métier, c’est de mentir, de voler, d’organiser des scandales financiers de grande envergure, les uns plus graves que les autres, dans le seul but de s’enrichir avec les siens pour satisfaire leurs desseins inavouables. Tous ces méfaits ont pour auteurs nos dirigeants et leurs complices, d’hier à aujourd’hui. Ces derniers exécutent tous ces actes, sans scrupule ni penser à la souffrance de leurs populations.

Un tel pays, logiquement, ne peut aller dans le sens du progrès. Oui, car Dieu maudit le mensonge et punit les peuples qui s’en accommodent et le pratiquent à fond et durablement.

Et les dirigeants pastef semblent s’inscrire malheureusement dans cette voie, comme s’ils étaient fâchés avec la vérité. Car ils sont en train de gérer le pays sur la base de contrevérités, sans états d’âme en maquillant systématiquement la réalité des faits et la vérité. Ne dit-on pas que, seule la vérité est révolutionnaire ?

Il est dès lors évident que le Sénégal est donc, mal barré. Car, jusque-là, le Sénégal n’a eu que des dirigeants qui le trompent « malfaiteurs », drapés sous le manteau de gens honnêtes, mais qui, en vérité, sont des loups sous la peau de chèvre qui cachent ainsi, leurs véritables identités et intentions envers le peuple qu’ils dirigent et, qui ignore tout d’eux. Mais quoi qu’il en soit, ils seront tous, forcément, rattrapés par l’histoire, c’est inéluctable. Tous les dirigeants responsables n’échapperont pas à la sanction populaire, que le peuple sénégalais, victime de manipulations, d’escroquerie politique, de populisme, etc. leur infligera, demain.

Les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, sont actuellement meurtris dans leur chair et très déçus par la tournure des évènements et ce qui se passe concrètement en ce moment. Oui, la plupart des Sénégalais sont en train de subir, injustement, les affres d’une politique néolibérale totalement dépouillée, d’actions sociales en faveur des populations, qu’applique le pastef. Un pouvoir qui a bénéficié pourtant de 54 % à qui beaucoup de Sénégalais avaient fait confiance. Ces derniers lui avaient tout donné, comme il n’en a jamais été pour des hommes politiques sénégalais.

Les conséquences de ce mauvais choix de pastef pour les populations sont traduites par des humiliations et provocations à travers une gestion faite de népotisme et d’effronterie d’une part et d’autre par une absence totale de démocratie, de justice sociale et de respect des engagements pris. Ce retour de manivelle, à l’endroit de ceux-là qui leur ont apporté leur soutien, sans réserve est désolant et à méditer pour l’avenir. Mais, tout cela est le fait de n’avoir pas tenu compte des alertes, de gens avertis et bien avisés en politique. Ces derniers avaient parlé pour éviter aux Sénégalais d’être victimes, d’une propagande démagogique, attrape-nigauds, basée que sur du populisme que déroulait le pastef. Malheureusement, ces mises en garde d’alors, bien que fondées, objectives et justifiées, n’avaient pas retenu l’attention, de certains Sénégalais qui sont restés sourds à tout avertissement. Donc, les difficultés que nous vivons présentement, sont la résultante du mauvais choix porté aveuglément, sur Pastef par la majorité des électeurs.

Le fait que le Pm, vanté par ses fans qui le prennent pour un homme providentiel ou surnaturel a perdu beaucoup de gens. Et tous ceux qui l’ont tenté jusqu’ici, ont lamentablement échoué. Il est évident que lui aussi, n’échappera pas à cette règle immuable, s’il ne renonce pas à cette folle tentative. Ses devanciers ont été perdus, pour avoir cru et prêté une oreille attentive à leurs nombreux flagorneurs et courtisans zélés. C’est-à-dire ceux qui attribuent ou collent, faussement, une puissance surnaturelle à leurs leaders. C’est un leurre extrêmement dangereux et suicidaire de prendre de telles louanges pour vrais.

Il ne me semble pas exister aujourd’hui, dans notre pays, un seul Sénégalais ou même étranger, honnête et de bonne foi, qui n’a pas connaissance des négations et promesses non tenues du régime pastef. Par exemple, quand le Pm nous déclare avec une vanité sans feinte : (je ne vous ai pas fait de promesse que je n’ai pas tenue depuis que vous m’avez connu.) N’est-ce pas un gros mensonge ? Alors que, même nos petits-enfants et les gens de bonne foi savent parfaitement que la plupart des proclamations de pastef, sont totalement fausses et dénuées de fondement, depuis son arrivée au pouvoir.

Notre pays, par ses dirigeants actuels, présente un visage peu honorable qui fait de lui, un État de non-droit où les vices remplacent les vertus et le mensonge à la place de la vérité. C’est ainsi que, le pastef ne s’appuient et ne comptent, malheureusement, dans la majeure partie de ses choix que sur des antivaleurs et antimodèles. Cela est incontestable. Et, les Sénégalais de bonne foi peuvent parfaitement en témoigner. Car ils renient à tous les principes qu’ils avaient jugés justes, conformes avec la démocratie et la bonne gouvernance. Tout cela, rien que pour leur maintien au pouvoir à tout prix et le plus durablement possible. Mais aussi, pour récompenser des souteneurs et transhumants indélicats et qui ont les mains sales pour avoir été impliqués dans des scandales ou malversations financières. Le régime pastef fait feu de tout bois en ce moment et prend tout. Ainsi, le mensonge et la corruption, sous toutes ses formes, deviennent des vertus, lorsqu’ils leur permettent d’atteindre le but visé.

Alors, face à ceux qui s’opposent à leur politique donc leur résistent et refusent de se soumettre à eux, ils n’hésitent pas à procéder à la provocation, l’intimidation ou par une action judiciaire illégale, pour parvenir à leurs fins. Dans un tel régime, la vérité, la probité, le courage et la liberté d’exprimer son opinion, sa foi en Dieu seulement, l’honnêteté, le patriotisme et tant d’autres valeurs humaines constituent, aux yeux des tenants du pouvoir, comme un affront ou lèse-majesté. Ces parvenus accidentels, au pouvoir, ne tolèrent plus, qu’un citoyen puisse être libre, refuser de se soumettre à leur diktat, avec toute leur puissance de contrainte et de corruption qu’ils disposent.

A n’en pas douté, leur dessein caché, c’est de transformer notre peuple en un troupeau de moutons avec un seul berger, le Pm. Ou alors, comme l’un d’eux, un certain Diallo, a eu à le dire, de transformer le Sénégal en royaume avec des sujets et Sonko comme roi. Autrement dit, nous ne serons plus des citoyens libres, à part entière, dans la République du Sénégal. Le Sénégal est une République qui doit demeurer à jamais, un État de droit consacré par la volonté de son peuple souverain. C’est ce combat-là, que tous les citoyens, vrais patriotes, démocrates et républicains, doivent mener avec détermination, pour que le caractère de la République du Sénégal soit consacré et, demeure à jamais.

Le Sénégal est devenu ce pays où, des voleurs, criminels de tout acabit, malfaiteurs et des gens de morale douteuse en liberté, y bénéficient une impunité presque totale. À l’exemple de ces casseurs et bandits de grand chemin qui ont détruit des biens publics et privés gratuitement, sans risque. loin s’en faut ! puisqu’ils se voient, sans enquêtes ni jugement par la justice, être octroyés, par le régime pastef, une prime de récompense pour malfaisance. C’est indéniable que ceci est un véritable scandale, qui ne peut se passer que dans un État de non-droit et où règne un déni de justice absolu. Véritablement, le Sénégal est en train de vivre un tournant critique, sans précédent dans sa vie, sous un régime d’exception avec une justice sous les ordres d’un Pm qui se croit tout permis.

Nous sommes tous témoins, de plusieurs déclarations du Pm qui attestent que l’homme ne s’entoure même pas au préalable, de précautions élémentaires d’usage, avant de faire certaines déclarations. Mais, puisqu’il ne comptait pas, du tout tenir ses promesses, il pouvait, sans retenue se laissait aller et en faire à la pelle et à cœur joie. Et ceux-là qui croient à ses promesses en auront pour leurs frais. Dixit, Me Wade.

On se rappelle que Me Wade, dans l’euphorie de sa victoire du 19 mars 2000, avait promis du travail à tous les jeunes qui n’en avaient pas. Mais, en définitive, il n’avait récompensé que ses calots bleus et quelques transhumants. Cela avait poussé certains jeunes à emprunter les pirogues de la mort pour une émigration clandestine.

. Face aux inondations récurrentes, Me Wade avait promis en 2005 de régler définitivement, ce problème récurrent. Mais, hélas !

Moralité, la ressemblance, entre Me Wade et Sonko, est à quelques exceptions près, comme deux gouttes d’eau tellement, celle-ci est frappante à tout point de vue. En effet, Sonko opposant avait promis monts et merveilles aux Sénégalais, tout particulièrement, à la jeunesse sénégalaise qui l’avait bien cru. Maintenant, l’heure de la vérité a sonné. Gor ca waax ja. Face à la réalité, toutes les promesses fallacieuses démagogiques de Sonko sont en train de s’écrouler une à une, comme un château de cartes. Car, la vérité commence à éclater et révéler les secrets et autres mensonges dissimulés. Nous constatons ainsi tous, que tout cela n’était que du populisme et des bobards, à savoir rien que du vent.

Pour toutes ces raisons plus que valables, il appartient à chaque citoyen libre et conscient de ses responsabilités, son devoir de citoyen et républicain, de s’assumer pleinement, en optant pour la consolidation de la démocratie et l’Etat de droit consacré, contre les fossoyeurs de cet acquis pour lequel, des générations et des générations ont tant lutté pour y parvenir. Nous devons ainsi, nous dresser en sentinelles contre les antivaleurs comme le mensonge, la corruption, le pillage systématique de nos ressources en tout genre, la dégradation de nos valeurs et mœurs, la gabegie dans la gestion du régime pastef. Ce dernier qui est en train de montrer son véritable visage au peuple Sénégalais. Cette situation de notre pays, grave de conséquences, appelle de notre part et de tous ceux qui en sont conscients, à ce que nous cessions d’être indifférents ou peu regardants par rapport à la gestion de nos affaires publiques. Et que nous combattions sous toutes ses formes, l’individualisme et l’égoïsme petit bourgeois, qui sont un frein évident vers un large rassemblement des forces vives et les pires ennemis de l’unité d’action à l’échelle nationale.

Mandiaye Gaye