Le ministre de l’environnement persiste sur l’emploi des 10 milles jeunes dans le PSE-vert

Parmi ces 10 000 jeunes, 7 000 seront affectés au niveau de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte (ASERGMV), 2 000 à la Direction des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols (DEFCCS) et 1 000 au niveau de la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classées (DEEC).



Près de 681 jeunes seront recrutés dans le département de Louga, environs 65.000 jeunes sur l’ensemble du territoire a t-il promis. IL insiste surtout sur la protection de l’environnement ‘’reforestation du territoire national, de lutter contre les phénomènes de coupes et de trafic illicite de bois et d’assurer une lutte plus hardie contre les feux de brousse mais aussi prévenir et combattre les pollutions et nuisances’’.