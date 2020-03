LE MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE FERME LA PORTE AUX VISITEURS

Le ministère de la Fonction publique et du renouveau du service public prend ses devants pour lutter contre la propagation la Covid 19. A l’instar de l’Etat qui a fermé les écoles et les universités pour une durée de trois semaines, ledit ministère a suspendu dans la période considérée toutes les visites physiques. « Pour garantir la continuité des services habituellement délivrés, notamment, l’information sur la situation administrative, le suivi de dossier et la délivrance des actes d’administration (retraite, avancement) il est mis à la disposition desdits usagers des numéros à contacter », informe le communiqué de presse. Il faut rappeler qu’à ce jour, le Sénégal a enregistré 29 cas positifs de la maladie qui fait des ravages dans le monde. Mais, jusque-là, il n’y a pas encore eu de décès au Sénégal.