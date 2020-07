Le Mexique devient le 4e pays le plus touché par le Covid-19, devant l’Italie

Avec 299 750 cas de contamination et plus de 35 000 décès, le Mexique est devenu dimanche le quatrième pays comptant le plus de morts du Covid-19, devant l’Italie. L’OMS avertit de la progression continue du virus qui a affecté plus de 13 millions de personnes dans le monde et en a tué plus de 565 000 en sept mois.

Le Mexique est devenu dimanche 12 juillet le quatrième pays comptant le plus de décès du Covid-19, devant l’Italie, selon un bilan établi par l’AFP d’après des sources gouvernementales. Les États-Unis sont en tête de la liste des pays les plus endeuillés de la planète avec plus de 135 000 morts, suivis du Brésil et du du Royaume-Uni.

« Il y a au Mexique 299 750 cas de contamination confirmés et 35 006 décès », ont indiqué les autorités sanitaires mexicaines sur Twitter. Au cours des dernières 24 heures, le Mexique a enregistré 4 482 nouveaux cas et 276 décès supplémentaires, selon la même source. L’Italie recense dimanche 34 954 décès des suites du coronavirus

Le 1er juin, le Mexique, 127 millions d’habitants, qui tente malgré tout de relancer son économie de ce pays de, a entamé le chemin vers une « nouvelle normalité » avec la réouverture progressive des activités économiques non essentielles. Mais les autorités restent en alerte alors que l’épidémie continue de sévir aux quatre coins de la planète.

L’OMS enregistre 230 000 nouveaux cas en 24 h

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a enregistré dimanche 230 370 nouveaux cas de coronavirus dans le monde en 24 heures, un record. Les plus fortes augmentations ont été constatées aux États-Unis, au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud, selon le bilan quotidien établi par l’organisation onusienne.

Le nombre de cas de coronavirus dans le monde approchait dimanche les 13 millions dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 6 811 600 personnes aujourd’hui considérées comme guéris. L’épidémie a tué plus de 565 000 personnes sur la planète en sept mois.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.