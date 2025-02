Le Jub Jubbal Jubanti est-il sélectif ?

Pourquoi autant de temps pour la levée de l’immunité de Moustapha Diop ?!

Son éventuelle adhésion au Pastef est-elle la raison du mutisme des autorités ?!

Autant de questions qui font douter du traitement égal des députés face aux accusations de détournement de deniers publics.

L’affaire Farba Ngom a été pliée en un temps record bien que celle impliquant Moustapha Diop ait defrayé, en premier, l’actualité judiciaire.

L’inspectrice du trésor, Tabaski Ngom, a déposé une plainte contre le député Moustapha Diop et Mor Gueye pour leur implication, y compris elle, dans une affaire de détournement de fonds publics s’élevant à 700 millions de francs CFA.

Depuis que cette affaire a éclaté, le constat amère est que le député Moustapha Diop n’a pas été inquiété malgré la gravité des accusations portées sur lui pendant que Tabaski Ngom et Mor Gueye sont sous mandat de dépôt pour les mêmes faits.

Parmi les trois, seul Moustapha Diop vaque tranquillement à ses occupations et on ne sait pour quelle raison !

Tabaski Ngom a souligné que le député Moustapha Diop et Mor Gueye ont orchestré toute cette affaire dans le but de la sacrifier comme un agneau en abusant de sa faiblesse, de sa vulnérabilité et de sa confiance.

Le manque d’action des autorités politiques pour permettre à la justice de faire la lumière sur cette affaire est plus que douteux et pousse à s’interroger sur leurs reelles motivations quand à la poursuite de la reddition des comptes.

Ne pas lever l’immunité parlementaire de Moustapha Diop c’est lui donner quitus d’une impunité faisant de lui un citoyen à part dont le privilège est de n’avoir jamais été inquiété sous les régimes de Wade, Macky malgré les scandales auxquels il a été cité dont celui-ci.

Il est plus qu’imperieux pour les

autorités de poser les actes nécessaires à la levée de l’immunité parlementaire du député Moustapha Diop afin de permettre à la justice de faire son travail en toute transparence et impartialité.

Autrement, elles seront coupables d’entrave à la bonne marche de la justice et à l’égalité des citoyens devant la loi.

La justice doit être générale et impersonnelle et dans cette affaire elle doit être rendue afin que toutes les personnes impliquées soient traduites en justice pour répondre de leurs actes quelque puisse être leur statut

Lutter contre la corruption et le détournement de fonds publics afin de garantir la bonne gestion des ressources de l’État et restaurer la confiance des citoyens envers les institutions est le slogan vendu aux sénégalais et toute personne en conflit avec ces principes doit subir les rigueur de la loi punissant ces pratiques.

Moustapha Diop n’est pas un citoyen à part !

Un citoyen patriote !