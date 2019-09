Le FMI somme l’Etat du Sénégal à réduire son train de vie et à payer la dette due aux entreprises

En conférence de presse lundi à Dakar, la responsable du Fonds monétaire international (FMI), Corrine Deléchat, a proposé de nouvelles mesures de redressement à l’Etat du Sénégal, qui devraient permettre une atteinte des objectifs budgétaires dans l’élaboration des programmes en cours.

Selon Mme Deléchat, il est important pour le gouvernement de réduire son train de vie, de faire des efforts pour dégager un espace pour les dépenses sociales et l’investissement normal de l’administration.

Mais également le règlement des impayés ou obligations antérieurs permettra à l’Etat du Sénégal de repartir, dès 2021 sur de bases de finance publique saines. Cela revient à limiter les coûts de l’endettement. L’Etat s’est engagé à couvrir une partie des impayés de la Senelec.

Il va falloir pour le gouvernement sénégalais de construire une loi de finances 2020 qui est réaliste pour payer les dettes de 2017 et 2018, et inclure la totalité des montants non budgétisés en 2019, ajoute la représentante du FMI.