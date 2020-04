L’avion de 25 places, les agents de la présidence et les fonctionnaires laissés en rade au Caire

L’inquiétude grossit dans les rangs des Sénégalais coincés à l’étranger par les effets du coronavirus dont la propagation rapide a fini par bloquer tous les aéroports du monde. Certains d’entre eux, qui étaient en mission ou voyage pour des raisons sanitaires ou en formation, se sont vus piégés par les délais. C’est le cas de ces compatriotes restés depuis plus de quarante cinq jours au Caire, en Egypte, premier pays africain touché par le coronavirus.

Selon des informations obtenues par Emedia.sn, ils sont plusieurs fonctionnaires de l’Etat en Egypte dans cette situation. Partis au Caire dans le cadre d’un stage de formation, ils ont dû faire face à la fermeture des aéroports et n’ont pas eu la même chance que les compatriotes en France, au Maroc ou aux Etats-Unis qui ont pu bénéficier de vols spéciaux pour rentrer au bercail malgré la fermeture des frontières aériennes. Parmi eux, des agents de ministère, des gendarmes ou encore des agents de la Présidence ou de structures logées à la Présidence.

Après plusieurs appels du pied en direction des autorités, une lueur d’espoir s’est présentée à eux. Un vol leur est annoncé pour le mardi 14 avril 2020. Mais certains vont vite déchanter. C’est un petit avion de 25 places qui affrété et la priorité a été réservée aux agents de la Présidence. Ainsi, dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 avril, l’avion est arrivé au Caire et malgré les négociations menées sur place par les autorités consulaires, ceux qui sont de trop doivent se résoudre à la dure réalité de la situation qui leur est exposée par une autorité diplomatique, en ces termes : « Le Commandant de bord est arrivé à bord d’un petit avion de 25 places. Si on compte les stagiaires de la Présidence de la République qui sont là, les membres de l’équipage et une équipe médicale, tous les stagiaires sénégalais au Caire ne pourront pas malheureusement embarquer. Vous ne pourrez pas partir de même qu’un groupe de cinq gendarmes stagiaires et d’autres sénégalais. Il faut attendre encore. Je compatis à votre douleur. C’est difficile, mais du courage. »

Selon nos informations, ils sont au moins sept fonctionnaires en stage dans cette situation, cinq gendarmes et deux agents du ministère de l’Agriculture. Emedia.sn a contacté un de ceux qui sont laissés en rade. Il nous a ainsi exposé la situation :

« Nous sommes ici dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Sénégal et l’Egypte, qui permet à des fonctionnaires de subir une formation ici dans plusieurs domaines différents. Nous ne sommes pas des émigrés, mais des fonctionnaires de l’Etat du Sénégal, des stagiaires qui étaient ici pour une formation qu’on a terminée, avec les attestations que nous avons reçus il y a quelques jours. Nous sommes dans une situation très difficile. Depuis qu’on est là, avec le blocage du pays, on ne peut plus envoyer ou recevoir de l’argent. On nous avait mis en rapport avec le Secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’Extérieur qui à son tour nous a mis en relation avec le Consul du Sénégal au Caire. Hier matin (mardi), on nous a appelé pour nous dire qu’un avion devrait quitter Dakar. Puis, on nous a dit que ça dépendrait du commandant de bord pour savoir combien ils pouvaient prendre. Au finish, on nous a dit que l’avion ne prenait que 25 places en tout et ils n’ont pu récupérer que les stagiaires de la Présidence. En ce moment, nous sommes inquiets, même si au niveau de l’ambassade, on nous dit qu’ils vont remonter l’information et travailler avec les autorités sénégalaises pour décanter la situation. On est donc dans l’expectative d’autant plus que dans ce centre, tous les autres sont en train de rentrer. Les stagiaires d’Oman sont partis hier. »