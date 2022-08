Une pluie annoncée par l’ANACIM dans Dakar, et plusieurs autres régions…

Au courant des prochaines 24 heures, des activités pluvio-orageuses prévues sur les régions Est (Matam, Bakel, Tamba et Kédougou) évolueront vers la zone Centre (Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine…) et le Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou…) avec des possibilités d’extension sur la partie Nord du territoire. La chaleur humide restera ressentie sur le pays avec des températures maximales qui oscilleront entre 30°C à Dakar et 36°C à Podor.