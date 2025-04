Lamine Kora Kouyaté : Un ambassadeur de la tradition mandingue au rythme de la kora

Originaire de la région de la Casamance, au sud du Sénégal, Lamine Kora Kouyaté est un artiste accompli : chanteur, compositeur et maître de la kora, cet instrument à 21 cordes emblématique de l’Afrique de l’Ouest. Issu d’une lignée de griots, il s’inscrit dans la continuité de la tradition orale mandingue tout en y apportant une touche contemporaine, mêlant rythmes ancestraux et sonorités modernes.

Partageant sa vie entre sa région Sédhiou et Dakar, la capitale sénégalaise, où il se produit régulièrement, Lamine Kouyaté incarne avec justesse ce lien vivant entre patrimoine culturel et innovation musicale. Son style, qualifié de tradi-moderne, séduit un public varié par la richesse de ses compositions et la profondeur de ses textes, qui portent souvent des messages de paix, d’identité et de mémoire.

En 2008, il s’est illustré sur la scène internationale lors d’une tournée au Cap-Vert, renforçant sa réputation d’artiste engagé et respecté. Son engagement culturel dépasse d’ailleurs le cadre musical : Lamine Kouyaté est également l’auteur du titre Jungle, célèbre générique de l’émission Jungle de Kewoulo TV, un média d’investigation sénégalais reconnu pour son journalisme indépendant et rigoureux.

À travers sa musique comme dans ses collaborations médiatiques, Lamine Kora Kouyaté demeure fidèle à l’esprit des griots : transmettre l’histoire, éveiller les consciences et unir les peuples par la parole et la musique.