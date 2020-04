Lady Gaga demande à Macron de s’impliquer davantage dans la lutte contre le Covid-19

La chanteuse s’est adressée au président français Emmanuel Macron lundi soir sur Twitter.Lady Gaga souhaiterait voir les grands dirigeants de ce monde s’impliquer davantage dans la lutte contre le coronavirus. Lundi soir,

peu de temps avant le discours d’Emmanuel Macron annonçant le prolongement du confinement en France, la chanteuse lui a adressé un message sur Twitter. “Président Emmanuel Macron. Vous avez montré l’année dernière votre leadership dans la lutte contre les pandémies”, a-t-elle écrit sur son compte Twitter. “Nous avons besoin de votre aide dans le combat mondial contre le Covid-19

avec les Nations unies, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et Gavi, l’Alliance du vaccin”, a-t-elle écrit. Le président français n’est pas le seul à avoir été mentionné par Lady Gaga sur Twitter. Cette dernière a également adressé un message au Premier ministre canadien Justin Trudeau et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen pour les remercier pour leurs actions durant cette crise.



De son côté, la chanteuse a récolté plus de 35 millions de dollars pour le Fonds de réponse solidaire Covid-19 de l’Organisation Mondiale de la Santé et lancera festival virtuel “One World Together at Home” le 18 avril prochain, dont les bénéfices serviront à l’achat de matériel de protection et de kits d’analyse au niveau mondial.