La Sûreté urbaine saisit 200 passeports

La Sûreté urbaine (Su) de Dakar a démantelé un vaste réseau de trafic de faux passeports. Trois personnes ont été interpellées. Il s’agit, selon Le Soleil, d’un Sénégalais, A. S., le présumé cerveau, et de deux Congolais A. I. et M. M.

Les mis en cause ont été déférés au parquet le 31 décembre dernier pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en documents administratifs, escroquerie et trafic de migrants.

Plus de 200 passeports français, maliens, sénégalais, guinéens et congolais ont été saisis dans leur laboratoire sis à Hann Maristes. En sus de ces titres de voyages, les limiers ont mis la main sur des cachets d’ambassades et des dateuses.

Les faussaires avaient mis en place un arsenal informatique sophistiqué importé du Congo qui leur permettait de fabriquer des passeports de différentes nationalités ainsi que des visas.

Des cachets d’embarquement d’aéroports ont été aussi retrouvés dans leur appartement. Les passeports et les visas étaient entre deux et quatre millions.