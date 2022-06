La récurrence de meurtres des enfants au Sénégal

Le Sénégal entre psychose et traque, après des rapts et des meurtres d’enfants en série. Le pays en émoi, après deux meurtres et cinq tentative d’enlèvement d’enfant ces derniers jours. Sans compter d’autres cas, non confirmés par les autorités et rapportés par la presse sénégalaise.

Après l’assassinat de la petite Anta Ndiaye âgée de 7ans et le petit Fallou qui avait disparu depuis cinq jours et retrouvé mort à Rufisque, vient s’ajouter aujourd’hui le meurtre d’un garçon âgé de cinq ans sur la listes des drames à Sébikotane. La psychose prend de l’ampleur. Trois enfants ont été assassinés ces derniers jours. Et cinq autres auraient été victimes dune tentative d’enlèvement. A l’assemblée nationale aussi, les députés sont préoccupés.

Ainsi ils cherchent tous les voies et moyens pour endiguer ce fléau qui hante le sommeil des parents. Si d’aucuns préconisent une lois qui alourdit les peines pour les tueurs, d’autres soutiennent l’idée de rétablir la peine de mort comme solution idoine. Toutefois, les parents sont au paroxysme de l’inquiétude pour leur progéniture. Ainsi les rues sont désertes. Difficile de voir les enfants envahir les rues pour jouer entre camarade. Ils sont constamment enfermés dans les maisons malgré la chaleur. Rencontrée devant une boutique de la place , cette mère de trois enfants dont une fille, nous confirme son anxiété par rapport à cette situation.

C’est la raison pour laquelle, elle n’ose jamais laisser ses enfants sortir tout seuls. En revanche la police a renforcé en moyens matériels et humains pour faire face a ses criminels. Et ce drame à Sébikotane coïncide avec la Journée de l’Enfant Africain célébrée aujourd’hui partout sur le continent noir. Cette journée de l’enfant africain est un évènement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l’apartheid.

L’enfance étant le future de l’humanité, elle devrait jouir dune protection spéciale face à toue forme de menace pouvant compromettre sérieusement sa santé physique et morale ou affecter son sens du jugement et responsabilité envers la société.