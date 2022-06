La police arrête 2 trafiquants de drogue

Les limiers du commissariat des Parcelles Assainies ont arrêté B. S. D. et Moussa C. Selon L’AS, les mis en cause, qui s’activent dans le trafic de chanvre indien, avaient établi leur quartier général entre le marché Gueule Tapée et l’Unité 22 des Parcelles Assainies.

Mais, les hommes du commissaire Kébé ont mis fin à leurs activités illicites. B. S. D. a été alpagué en premier avec 104 cornets de chanvre indien. Son acolyte, M. C. a été interpellé avec 500 grammes et 08 cornets. Ils ont été déférés pour détention et trafic de chanvre indien.