La France sous la canicule : jeudi sera le jour le plus chaud, et le plus à risque

Vingt départements sont en en vigilance rouge canicule, un niveau d’alerte inédit. Météo-France prévoit « des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle ». A plus de 40 °C, même les personnes jeunes et en bonne santé peuvent être affectées physiquement.

C’est un niveau d’alerte inédit. Vingt départements français, allant du nord de l’Hexagone à l’Ile-de-France, sont placés en vigilance rouge canicule, a annoncé Météo-France mercredi 24 juillet. Soixante autres sont en alerte orange. La France est touchée par une deuxième canicule estivale depuis le 22 juillet, et jeudi sera la journée la plus chaude de l’épisode avec des températures maximales pouvant atteindre plus de 40 °C.

Les très fortes chaleurs vont toucher 20 millions de personnes, a souligné la ministre des solidarités et de la santé Agnès Buzyn :

« Personne n’est sans risque face à de telles températures. C’est la première fois que cela touche des départements du nord du pays (…) des populations qui ne sont pas habituées à de telles chaleurs. C’est la raison pour laquelle je demande qu’on redouble d’attention. »

« Des températures maximales prévues supérieures à 40 °C »

La vigilance rouge concerne toute l’Ile-de-France, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l’Oise, l’Aisne, la Marne, l’Aube, l’Yonne, le Loiret, l’Eure et la Seine-Maritime.

« Jeudi sera la journée la plus chaude de l’épisode avec des températures maximales prévues supérieures à 40 °C sur un grand quart nord-est du pays en particulier, indiquait mercredi matin Météo-France. La moyenne des températures à l’échelle du pays pour cette journée pourrait égaler la valeur la plus haute atteinte lors de la canicule de 2003. »

Jeudi, dans l’après-midi, des averses orageuses toucheront les Hauts-de-France, la région parisienne, la Normandie, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne, jusqu’au nord du Massif central. Les orages affecteront aussi les massifs de la Corse, des Alpes et des Pyrénées et remonteront en fin d’après-midi vers le Gers, le Lot-et-Garonne et la Dordogne.

Le Réseau du transport d’électricité (RTE) a annoncé, jeudi soir, que le record estival de consommation avait été battu mercredi. Selon l’opérateur, la pointe de demande en électricité a été atteinte à 12 h 45, avec 59 715 mégawatts (MW). C’est un peu plus que le record saisonnier, atteint le 22 juin 2017 (59 500 MW).

« Phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle »

Les niveaux de vigilance de Météo-France sont conçus pour alerter la population lors d’épisodes climatiques potentiellement dangereux. Le niveau rouge, le plus élevé, requiert une « vigilance absolue »dans le cadred’un événement météorologique exceptionnel avec une alerte sanitaire justifiant une « mobilisation maximale » :

« Des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus. Tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution de la situation et respectez impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics ».

Dans ces conditions extrêmes, même les personnes jeunes et en bonne santé peuvent être physiquement affectées. Sur son site, le ministère des solidarités et de la santé a demandé aux organismes s’occupant de mineurs de « ne pas proposer la pratique d’activités physiques et sportives ». Il rappelle aussi que les employeurs doivent prendre « les dispositions nécessaires (…) pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs » et encourage au télétravail quand c’est envisageable.

Le plus haut niveau d’alerte a été utilisé pour la première fois en juin dans quatre départements du Sud, entraînant l’annulation d’événements sportifs et de sorties scolaires, ainsi que l’école facultative. Il a été créé en 2004 par Météo-France et les autorités sanitaires après la canicule de 2003 qui a causé 15 000 morts en France.

La SNCF conseille un report des déplacements

Dans un communiqué de presse diffusé mercredi, la SNCF « recommande le report des voyages pour les départements touchés par la vigilance rouge canicule ». La compagnie ferroviaire « invite ses clients à reporter ou annuler leurs déplacements prévus demain vers ou depuis ces départements ». L’échange et le remboursement des billets allant du mardi 23 au jeudi 25 juillet se feront gratuitement et sans frais, précise le communiqué.

L’Europe entière est touchée

La canicule s’installe partout en Europe. Des records de chaleur ont aussi été battus en Belgique (39,9 °C à la base militaire de Kleine-Brogel). Ou aux Pays-Bas avec 38,8 °C à Gilze-Rijen, puis 39,2 °C à Eindhoven, selon l’Institut royal météorologique néerlandais ; deux records historiques pour le pays, le dernier datait de 1944, avec 38,6 °C.

Mercredi, c’est l’Allemagne qui a battu un record de chaleur avec 40,5 °C à Geilenkirchen, localité située à l’ouest de Cologne ; il s’agit de la plus haute température jamais relevée dans l’ensemble du pays.

Le Monde