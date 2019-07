La dépouille d’Ahmet Amar attendue à Dakar ce mercredi

Décédé lundi 22 juillet en France des suites d’un malaise, la dépouille d’Ahmet Amar, est annoncé à Dakar, demain mercredi, 24 juillet.

La corps du fondateur de la société agro-alimentaire NMA Sanders et l’un des plus influents et riches entrepreneurs du Sénégal, est attendu dans la capitale sénégalaise.



