Krépin Diatta : «Je me sens mieux»

Revenu à son meilleur niveau avec le FC Bruges, Krépin Diatta confirme. «Je me sens mieux qu’il y a quelques semaines. Mais, je ne suis pas encore complètement remis de mes blessures. C’est pourquoi je fais parfois des sessions séparées du groupe pendant la semaine, mais cela se développe dans la bonne direction. Je pense aussi qu’en tant qu’équipe, nous retrouvons notre meilleure forme, celle d’avant le Nouvel An, et c’est important car la finale de la Coupe et les PO1 arrivent à grands pas», rassure l’international sénégalais dont les propos sont rapportés par Stades.