Kolda : Thierno Amadou Ousmane Diémé principal du CEM de Pata n’est plus

La faucheuse a encore frappé et cette fois-ci de la manière la plus atroce dans le monde enseignant. Thierno Amadou Ousmane Diémé n’est plus. Ce principal du CEM de Pata dans le département de Médina Yoro Foulah a piqué un malaise alors qu’il était président de jury au CEM de Bourouco dans le cadre des examens du BFEM session 2021. Tout s’est passé après les premiers résultats que lui-même avait proclamé au grand bonheur des amis. Suite a ce malaise, l’enseignant est évacué à l’hôpital régional de Kolda où il a finalement rendu l’âme à la surprise générale de sa famille et du monde de l’école.

Thierno, comme l’appellent affectueusement ses amis et proches, est inhumé ce mercredi au cimetière musulman de son quartier dans la commune de Kolda. Des enseignants venus de tous bords ont accompagné Thierno Diémé jusque dans sa dernière demeure. Dans cette foule indescriptible, l’émoi était la chose la mieux partagée, accompagné de soupires et larmes chez certains fortement gagnés par l’émotion. Ce chef d’établissement originaire du village de Dianki dans le département de Bignona, est parti sur la pointe des pieds, laissant derrière lui une épouse et des enfants.