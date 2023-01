Kolda : Une quincaillerie prend feu; des pertes estimées à des centaines de millions

“Boutique Cellou” ce nom est bien connu des populations locales, lisible sur la devanture de la quincaillerie générale située derrière la banque CNCAS au cœur du centre ville de Kolda.

Cet établissement commercial toujours rempli de matériels de construction, de matériel mécanique et autres a pris feu la nuit dernière. Le feu dont on ignore la provenance, a calciné toute la marchandise. Son propriétaire du nom de Cellou, parle d’acte de banditisme fomenté par des inconnus. Un complot souligne-t-on, face au sinistre. L’établissement commercial reçoit quotidiennement de la clientèle. C’est un lieu où mécaniciens et autres se bousculent pour se procurer telle ou telle pièce détachée. Le feu a fini sa furie avant l’arrivée des soldats du feu qui ont sauvé les installations voisines.