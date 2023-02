Kolda – Pédophilie, inceste et viols répétitifs : Un père de famille arrêté…

La police a précédé à l’arrestation d’un père de famille accusé de « pédophilie et viols répétitifs » sur ses propres enfants âgées respectivement de 12 ans et 9 ans.

Le 06 février dernier, la police a reçu un renseignement l’informant de l’arrivée à Kolda, depuis la ville de Diaobé, d’une famille dont les 02 fillettes qui seraient victimes, d’abus sexuels répétitifs et que l’auteur ne serait personne d’autre, que leur propre père. Cette même source de préciser également que la mère était sous la menace perpétuelle de son époux, qui est tout le temps armé, d’un couteau.

Exploitant ces renseignements, une opération d’observation et de filature a été mise en place par les éléments du commissariat central, au niveau des différentes entrées et sorties du marché.

Une opération, qui s’est révélée fructueuse, avec l’interpellation du mis en cause, vers les coups de 18h30mn. Ce dernier, fouillé à corps, a été trouvé en possession, d’un couteau de chasse. La famille au complète a été conduite, au siège du service de police.

Interrogée sommairement sur place, la nommée Awa Diénaba DIEME, épouse du mis en cause et maman des jeunes filles, a confirmé les accusations portées sur ce dernier. Elle a déclaré avoir surpris à plusieurs reprises, son époux en train d’abuser ses enfants.

N’ayant pas de solution, malgré qu’elle en a parlé à certaines personnes, elle a décidé, de profiter de leur voyage à Kolda, dans le cadre de leurs activités commerciales, pour solliciter de l’aide. Elle dit avoir agi ainsi, pour sauver ses enfants.

La plus âgée des enfants qui est issue du premier mariage de la dame Diénaba DIEME, a également confirmé, avoir été abusée à plusieurs reprises par l’époux de sa maman. La première fois, elle en avait parlé à sa maman, qui n’avait pas voulu la croire. Cette dernière a changé d’avis, lorsqu’elle a surpris son époux, sur sa propre fille, précise notre informateur.

Quant au père de famille accusé, nous renseigne koldanews, il a nié sans convaincre, les faits incriminés. Néanmoins, il a été gardé à vue pour les nécessités de l’enquête.

Une réquisition à personne qualifiée, a été adressée, au gynécologue de l’hôpital régional de Kolda, aux fins d’examens sur les enfants.

Les résultats cliniques ont conclu font états de «constations de lésions hyménales récentes à l’épreuve de la sonde » pour la plus âgée et de « lésions hyménales récentes et quelques égratignures péri anales » sur les parties intimes de sa petite sœur.

Malgré ces constatations du gynéco, le mis en cause a campé sur sa position initiale, consistant à nier à bloc, les faits.

Retenant suffisamment de charges contre lui, il lui a été notifié, la mesure de garde à vue, prise à son encontre pour : viols répétitifs sur des mineures, inceste, pédophilie. Le Procureur de la République a été avisé et le mis en cause lui a été présenté.