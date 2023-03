Kéwoulo découvert: Immersion au cœur du calvaire des habitants du village mythique de Manconomba

Situé à près de 40 kilomètres de Sédhiou et appartenant à la commune de Oudoucar, le village de Manconomba qui se batte de par ses propres moyens pour exister, semble être depuis longtemps être laissé en rade du point de vue des nombreuses difficultés que rencontre ses habitants.

En effet, cette localité vieille de plus de 800 ans, vit dans une obscurité du à un manque d’éclairage public. Cette absence de lumière cause, en plus de l’insécurité totale qui y règne, des conditions très difficiles d’enseignements et apprentissages pour les élèves et enseignants de l’ensemble des écoles que polarise le secteur sans oublier l’impact négatif que cela influe sur les résultats attendus.

Aux complications scolaires évoquées précédemment, s’ajoutent, d’autres qui relèvent du domaine de la santé. A vrai dire, s’il est vrai que le village dispose d’un local dénommé poste de santé, cette structure sanitaire victime de rupture constant de médicaments et éclairée à partir d’un système solaire qui rend les assistances aux accouchements difficiles, est tout de même loin de ressembler à tel.

Que dire alors du quotidien des braves femmes qui, pour avoir bénéficier de la générosité du nouveau maire, Chérif Cissé qui leur avait cédé un parcelle avant son accession à la tête de la municipalité, travaillent dur à la sueur de leurs fronts mais manquent de local bâti en guise de marché, pour y vendre leurs récoltes maraichères.

Ainsi, ne pouvant plus continuer à supporter ces nombreuses souffrances vécues au quotidien, les populations du village dont est originaire l’ingénieur-maire et bien faiseur juré, Chérif Cissé , déterminé à sortir sa commune de son impasse.

Source: Kewoulo.info/ tv

Envoyé spéciaux Sédhiou: Ange Marie/ Alassane D. Touré