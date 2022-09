Et ce dernier d’ajouter : «L’État est train de fuir ses responsabilités. Nous n’avons rien vu du Plan Orsec. Ce sont nos parents et de bonnes volontés qui se sont cotisés pour acheter des motopompes et du carburant. Actuellement, nous vivons dans l’insécurité et dans l’angoisse avec la rentrée scolaire. Nous sommes en danger avec les reptiles et les moustiques. Récemment, on a tué un serpent ici.»

Manifestant leur colère contre l’État, ces habitants de Keur Massar Sud ont demandé l’audit de l’enveloppe de 15 milliards FCFA destinée aux inondations de leurs quartiers. Ce, en dépit des préjudices matériels et sanitaires subis actuellement. «Depuis dix ans, nous vivons ce calvaire avec un éternel recommencement de Plan Orsec qu’on n’a pas du tout senti ici, que ce soit à UCAD 01 ou 02, à Tawfekh, à la Cité Alioune Sylla, à Yaakaar. Actuellement, tout le monde vit la même chose.

Notre cadre de vie est complétement détruit. Tout le monde est malade. En 2020, le président de la République était en visite à Keur Massar afin de s’enquérir de la situation. A cette occasion, il avait promis d’injecter 15 milliards FCFA pour lutter contre les inondations. Mais aujourd’hui, force est de constater que nous habitants des quartiers UCAD 01 et 02, Tawfekh, Alioune Sylla et Yaakaar, sommes en train de vivre dans l’angoisse, car nous n’avons rien vu comme travaux. De plus, Il y a la remontée de la nappe phréatique qui a poussé certaines familles à abandonner purement et simplement leurs domiciles.

Ce qui ajoute à notre peine, c’est l’indifférence et l’arrogance de ceux qui sont chargés d’effectuer les travaux. Cette attitude cache l’incompétence et surtout la malhonnête de ces gens-là. Les populations tombent malades à cause des eaux pluviales et usées stagnantes». Ces populations de Keur Massar Sud sont très remontées contre les autorités à qui elles demandent de trouver des solutions durables à leurs difficultés par la construction de canalisations.