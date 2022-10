Kédougou : 70 des jeunes manifestants accusés de vandalisme, déférés

Les jeunes issus des villages de Mako, Linguékhoto et Tamba Noumouya, dans la commune de Tomboronkoto à Kédougou ont attaqué les locaux de la société Pettawol Mining Company (Pmc) en saccageant tout sur leur passage. Ce, pour manifester contre le faible recrutement des sociétés aurifères présentes dans là-bas.

Arrêtés et placés en garde à vue depuis quelques jours, 70 jeunes parmi la centaine de manifestants ont été déférés au parquet du Tribunal de grande instance de Kédougou pour « association de malfaiteurs, vols en réunion, coups et blessures volontaires et destruction de biens appartenant à autrui ». Tandis que les autres ont été remis en liberté, renseigne « L’Observateur ».

Les faits se sont produits jeudi dernier dans la matinée, plusieurs jeunes des villages précités entamés une manifestation contre le faible taux de recrutement des jeunes dans la mine, et l’employabilité des jeunes venant desdits villages. Munis d’armes et des bidons d’essence, ils ont barré la route nationale N°7 ainsi que toutes les voies menant au site de la société Pmc. Ne s’arrêtant pas là, ils ont braqué les chauffeurs des véhicules qui avaient à leurs bords les employés de la société Pmc pour les sommer de descendre.

Ces véhicules ont subis la furie des jeunes qui ont incendié deux minibus et caillassé 8 autres véhicules Pick-up. D’autres ont saisi l’occasion pour faire main-basse sur tout ce qui était à leur portée (téléphones portables, argents et autres objets).

Des chauffeurs et agents de la société qui tentaient de résister ont été blessés. Parmi eux, une dizaine d’agents ont été grièvement blessés par les manifestants. L’enquête ouverte par la Brigade de gendarmerie, appuyée par la Section de recherches de Tambacounda, a permis de mettre la main sur plusieurs une centaine de manifestants. Auditionnés hier lundi, les enquêteurs ont décidé de les transférer ce mardi 18 octobre à Kédougou où ils seront présentés au procureur de la République Baye Thiam.